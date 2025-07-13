Gaziantep'te Fırat Nehri'nde Boğulma Olayı: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Fırat Nehri'nde Trajik Olay

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, serinlemek amacıyla Fırat Nehri'ne giren 15 yaşındaki Ahmet Durmuş, akıntıya kapılarak boğuldu. Olay, kırsal Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi.

Ahmet Durmuş'un arkadaşlarıyla birlikte suya girmesinin ardından bir süre sonra akıntıya kapıldığı belirlendi. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Nehre düşen genç, ekipler tarafından kurtarıldıysa da, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durmuş'un cenazesi, otopsi işlemleri için Nizip İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu.