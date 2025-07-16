Gaziantep'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Yangın, Gaziantep'in Şehitkamil İlçesinde Patlak Verdi

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan bir yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine sebep oldu. Yangının, kırsal Bedirköy Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde, henüz bilinmeyen bir nedenle başladığı bildirildi.

Olay Yerine Geniş Güvenlik Önlemi

İşçilerin yaptığı ihbar üzerine, olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise devam ediyor. Yangının neden çıktığına dair araştırmalar sürüyor.

Yangın nedeniyle bölgedeki vatandaşlar arasında tedirginlik yaşanırken, ekiplerin hızlı müdahale ettiği bildirildi.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.