Gaziantep’te Hafızlık İcazet Merasimi: 318 Öğrenci İcazet Belgesini Aldı

Gaziantep İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Hafızlık İcazet Merasimi", yoğun katılımla Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 107 kız ve 211 erkek olmak üzere toplam 318 öğrenci icazet belgelerini dualar eşliğinde aldı.

Program ve Tilavetler

Programa Kur’an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler, dualar ve hafızlardan örnek okumalar damga vurdu. Açılış, Barbaros Hayrettin Paşa Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik ve Büyük Çamlıca Camii Müezzin Kayyımı Mustafa Alphayta’nın tilavetleriyle yapıldı.

Tekbir ve salavatlar eşliğinde salona giren öğrenciler ve aileleri duygusal anlar yaşadı; bazı katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı. Öğrencilerin tilavetlerinin ardından dualar edildi ve törende Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin, öğretmenin ve hafızlığın önemi vurgulandı.

Konuşmalar

Din İşleri Yüksek Kurul Üyesi Mehmet Kapukaya törende hafızlığın önemine değinerek şunları söyledi: "İki yılı aşkın bir süredir direnen Gazze halkının da büyük çoğunluğu hafız ve onların içerisindeki kahramanların tamamı hafız. Hafız olmayan bir kimseyi kesinlikle içlerine almıyorlar. Bugün onların büyük çoğunluğu şehit edildi. Ama Allah’a hamd olsun onlar şehit oldu ana onların yerini bu hafızlarımız dolduracak. Bizler dolduracağız. Ey Şeytanyahu, hafızlar ölmez, şehitler ölmez. Bir gün gelecek ki bu şehitler senin saltanatını sona erdirecek ve Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın bağrına İslam’ın sancağını dikecekler. Şeytanyahu bizden kork. Çünkü biz Hazreti Muhammed Aleyhisselam’ın ordusuyuz. Bu hafızlarımız Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in komutanıdır. İslam’ın sancağı yerde kalmaz. Peygamber Efendimiz’in ordusunun sancağı yerde kalmaz. İşte o sancağı yükseltecek olan bu hafızlarımızdır".

Gaziantep İl Müftü Vekili Şakir Aktaş ise, "Gece gündüz gayret ederek Kur’an-ı Kerim’i ayet ayet, sure sure gönüllerine nakşeden 318 hafız öğrencimizin icazet merasimi için burada bulunuyoruz. Bu hafızlarımız sadece Kur’an’ın lafzını ezberlemediler. Onun ruhuyla, ahlakıyla ahlaklandılar. Rabbim ezberlemiş oldukları Kur’an-ı Kerim’i bu dünyada kendilerine yoldaş eylesin" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu de hafızları umreye göndereceklerinin müjdesini vererek, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Burada muhteşem bir tablo var. Sağımda ve solumda hafızlarımız ve Hafizelerimiz, gerçekten cennet bahçesinin açan gülleridir. Elhamdülillah şehrimizde bu güzel tabloyu bize nasip ettiği için Rabbime şükürler olsun. Bu güzel programa vesile olduğu için Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Bu gençlerimizi gördükçe şehrimiz ve ülkemiz için geleceğe çok daha mutlu, gururlu ve daha güvendi bakıyoruz" diye konuştu.

Belge Takdimi ve Kapanış

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından hafızlık belgeleri takdim edildi. Program yapılan duanın ardından sona erdi.

Törene Din İşleri Yüksek Kurul Üyesi Mehmet Kapukaya, Gaziantep Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Sökücü, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Müftü Vekili Şakir Aktaş, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sait Mesut Doğan, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ile ilçe müftüleri, öğrenciler, aileleri ve yakınları katıldı.

