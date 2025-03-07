Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonunda 17 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep’te düzenlenen hırsızlık operasyonunda toplam 20 zanlıdan 17'si tutuklandı, güvenlik kameraları hırsızlık anlarını kaydetti.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 23:02
Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonunda 17 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep’te Hırsızlık Operasyonu

Gaziantep'te gerçekleştirilen kapsamlı bir hırsızlık operasyonunda 20 kişinin gözaltına alınmasının ardından, 17 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamalara göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, inşaat alanları, şantiye ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Operasyon Detayları

Düzenlenen operasyonda, belirlenen şüphelilere yönelik olarak yapılan baskınlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların 17'si, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik Kameralarında Hırsızlık Anları

Operasyon sırasında kayıt altına alınan güvenlik kameraları, hırsızlık anlarını belgeler nitelikte. Görüntüler, bir kasabın camının kırılarak vitrinde asılı duran etin çalınmasını ve inşaat ile şantiyelerden çeşitli malzemelerin kamyonete yüklenmesini net bir şekilde gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

250.000 TL Faizsiz Kredi ile Suzuki Araç Fırsatları

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arap Ülkelerinden Suriye'deki Saldırıya Kınama
2
Kütahya'da İplik Yüklü Tırda Yangın, Trafiği Aksattı
3
Beyoğlu'nda Asansör Boşluğuna Düşen Müşteri Yaralandı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na Katılacak
5
İİT Toplantısında Gazze'nin Yeniden İnşası İçin Mali Destek Çağrısı
6
Fransa, Senegal'deki Askeri Üslerini Teslim Almaya Başladı
7
İİT Toplantısında Filistin Politikasına Güçlü Destek

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

250.000 TL Faizsiz Kredi ile Suzuki Araç Fırsatları

Ramazan Ayında 57 Tonluk Gıda Yardımı ile Umut Köprüsü Kuruldu

Mükelleflere Müjde! Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limitleri 5 Milyon TL'ye Yükseldi

Aydın'da Emeklilere ve Ailelere Umut Işığı: Yeni Destek Projeleri

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı