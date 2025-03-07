Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonunda 17 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep’te Hırsızlık Operasyonu

Gaziantep'te gerçekleştirilen kapsamlı bir hırsızlık operasyonunda 20 kişinin gözaltına alınmasının ardından, 17 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamalara göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, inşaat alanları, şantiye ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Operasyon Detayları

Düzenlenen operasyonda, belirlenen şüphelilere yönelik olarak yapılan baskınlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların 17'si, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik Kameralarında Hırsızlık Anları

Operasyon sırasında kayıt altına alınan güvenlik kameraları, hırsızlık anlarını belgeler nitelikte. Görüntüler, bir kasabın camının kırılarak vitrinde asılı duran etin çalınmasını ve inşaat ile şantiyelerden çeşitli malzemelerin kamyonete yüklenmesini net bir şekilde gösteriyor.