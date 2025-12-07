Gaziantep'te Jandarmadan Organize Suç Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı

Operasyon ve gözaltılar

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile adli makamların koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 3 ayrı adrese düzenlenen baskında, aralarında örgüt liderleri I.Y. ve K.D. ile örgüt üyeleri S.G., M.T. ve Ş.Ç. olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalandı.

Savcılığa sevk ve tutuklamalar

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 410 gram kokain, 5 adet uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar, 11 kök kenevir bitkisi, 1 adet av tüfeği, 31 adet tabanca fişeği, 31 adet av tüfeği fişeği, 5 adet cep telefonu ve sim kartları yer aldı.

