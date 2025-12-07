Gaziantep'te Jandarmadan Organize Suç Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı

Gaziantep'te jandarmanın şafak operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı; kokain, esrar, kenevir ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 16:38




Operasyon ve gözaltılar

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile adli makamların koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 3 ayrı adrese düzenlenen baskında, aralarında örgüt liderleri I.Y. ve K.D. ile örgüt üyeleri S.G., M.T. ve Ş.Ç. olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalandı.

Savcılığa sevk ve tutuklamalar

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 410 gram kokain, 5 adet uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar, 11 kök kenevir bitkisi, 1 adet av tüfeği, 31 adet tabanca fişeği, 31 adet av tüfeği fişeği, 5 adet cep telefonu ve sim kartları yer aldı.





