DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,39 -0,56%
ALTIN
4.752,35 -1,31%
BITCOIN
4.670.302,36 -2,6%

Gaziantep'te Kamu Personeline Uygun Ödemeli Konut Kampanyası Başladı

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi, kamu personeline uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla konut sağlanmasını öngören protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 16:26
Gaziantep'te Kamu Personeline Uygun Ödemeli Konut Kampanyası Başladı

Gaziantep'te Kamu Personeline Uygun Ödemeli Konut Kampanyası Başladı

Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, kamu personelinin uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olmasına olanak tanıyacak protokol imzalandı.

Protokol ve Amaç

Valilikten yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokolle kamu çalışanları uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olma fırsatı elde edecek.

Vali Kemal Çeber'in Açıklamaları

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, son iki yılda aralarında cami, okul, spor tesisi yapımı gibi farklı alanlarda 92 protokol imzalayıp maddi karşılığı 3,5 milyar lirayı aşan projeleri kente kazandırdıklarını aktardı.

Çeber şunları paylaştı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı toplu konut hamlelerini biz de yakından takip ediyor ve hayata geçiriyoruz. Kamu personelimize yönelik bu proje kapsamında makul ödeme planlarıyla evi olmayan çalışanlarımızı konut sahibi yapacağız. Bunun yanında bakanlarımızın desteğiyle önemli düzenlemeler gerçekleştirildi. Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın katkısıyla sanayi bölgelerinde toplu konut yapılmasına imkan tanıyan mevzuat değişiklikleri sağlandı. İnşallah bu uygulamayı da ilk kez Gaziantep'te hayata geçireceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Değerlendirmesi

Fatma Şahin, sürecin Ankara'yla güçlü koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirterek, "Bugün yapılan her işte bakanlarımızın ve milletvekillerimizin çok büyük emeği var. Biz Valiliğimizle birlikte sahada koordinasyonu sağlıyoruz. Ankara'ya götürdüğümüz her bilgide, bir telefonla, bir mesajla işimizin çözüldüğünü görmek, çok güçlü bir ekibin parçası olmak, bizleri son derece mutlu ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza hürmetlerimi sunuyorum. Çünkü Gaziantep hızla büyüyor, gelişiyor. Sağlıklı büyümenin en önemli noktası da ihtiyaçların karşılanmasıdır." dedi.

Protokol Töreni ve Katılımcılar

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül de kamu çalışanları için uzun süredir beklenen konut projesinde önemli bir adım atıldığını vurguladı. Valilikteki protokol törenine, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Eyüp Özkeçeci, İrfan Çelikaslan, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı ile Büyükşehir Belediyesi Konut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Haz katıldı.

Açıklamaların ardından Vali Çeber ile Belediye Başkanı Şahin, hazırlanan protokolü imzaladı.

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkentte Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Müesser Ünal Defnedildi
2
İstanbul'da 8 Eylül Pazartesi Toplu Ulaşım Ücretsiz (06.00-16.00)
3
Bağcılar'da Balyozlu Kuyumcu Soygunu Girişimi: Motosikletli 4 Şüpheli Kaçtı
4
Kazakistan'da 13 ton 183 kilogram kokain ele geçirildi
5
Çorum'da motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı
6
Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti
7
Bolu'da şüpheli maddeden etkilenen polislerden sonuncusu da taburcu edildi

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire