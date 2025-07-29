Gaziantep'te Kaplanlara Özel Buzlu Kokteyl Kutlaması

Gaziantep'te Yırtıcılara Özel Kutlama

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Uluslararası Kaplan Günü'nde barındırdığı kaplanlara özel bir menü hazırlayarak bu önemli günü kutladı. Her yıl 29 Temmuz tarihinde kutlanan bu günde, kaplanları koruma konusunda farkındalığı artırmak amaçlanıyor.

Serinletici Buzlu Kokteyller

Bu kapsamda, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'ndaki kaplanlara yönelik buzlu kokteyller hazırlandı. Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle kaplanlar, hazırlanan soğuk ikramlar eşliğinde havuzlarında zaman geçirdi.

Özenli Bakım ve Etkinlik

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parkta 10 kaplanın bulunduğunu belirtti. Kaplanların ihtiyaçlarına yönelik yazlık ve kışlık alanlarının bulunduğunu aktaran Özsöyler, "Bugün onların Uluslararası Kaplan Günü'nü kutluyoruz. Onlar için özel menü hazırladık. Renkli et kokteylleri yaptık. Bu etkinlik ziyaretçilerin de çok hoşuna gidiyor," dedi.

Kaplanları koruma konusunda farkındalığı artırmak için her yıl 29 Temmuz, Uluslararası Kaplan Günü olarak kutlanıyor. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda barınan kaplanlara, Uluslararası Kaplan Günü'ne özel menü hazırlandı. Buzlu kokteyllerle serinleyen kaplanlar, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle havuzlarında vakit geçirdi.

Kaplanları koruma konusunda farkındalığı artırmak için her yıl 29 Temmuz, Uluslararası Kaplan Günü olarak kutlanıyor. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda barınan kaplanlara, Uluslararası Kaplan Günü'ne özel menü hazırlandı. Buzlu kokteyllerle serinleyen kaplanlar, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle havuzlarında vakit geçirdi.