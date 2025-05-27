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Gaziantep'te Kaybolan Otizmli Çocuğun Arama Çalışmaları 3. Gününde

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onur Özdemir için arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 15:48
Gaziantep'te Kaybolan Otizmli Çocuğun Arama Çalışmaları 3. Gününde

Gaziantep'te Kaybolan Onur Özdemir İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 10 yaşındaki otizmli çocuk Onur Özdemir'in kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları, bugün itibarıyla 3. gününe girdi. Onur'un, 24 Mayıs tarihinde kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde kaybolduğu bildirildi.

Arama Faaliyetleri ve Katılımcılar

Fırat Nehri'ne oldukça yakın bir bölgede yer alan fıstık bahçesinde kaybolan Onur Özdemir için ekipler, sarp kayalıklar ve dağlık arazinin zorluklarına karşı tarama çalışmalarını sürdürmektedir.

Yaklaşık 60 kilometrelik bir alanda gerçekleştirilen arama faaliyetlerine, AFAD, jandarma, Polis Arama Kurtarma (PAK) timleri, köy korucuları, belediye personeli ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri katılmaktadır.

Kaymakamın Açıklamaları

Çalışmalar hakkında bilgi veren Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, arama tarama faaliyetlerinin üçüncü gününde aralıksız devam ettiğini belirtirken, şu ifadeleri kullandı:

"Profesyonel ekiplere destek olarak katılan gönüllü vatandaşlarımızla birlikte sahada görev alan kişi sayısı bini aştı. Bulunduğumuz coğrafyada sarp kayalıkların olması ve engebeli arazi nedeniyle arama faaliyetlerini zorlaştırıyor. Eğitim almış ekiplerimizle bu zorlukları aşıyoruz. Gelen ihbarı anında değerlendirerek müdahale ediyoruz."

Onur Özdemir'in bulunması için tüm çabaların seferber edildiği bu çalışmalar, hem resmi ekipler hem de gönüllü katılımcılar tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama...

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki çalışmalara AFAD, jandarma, köy korucuları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri katılıyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama...

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki çalışmalara AFAD, jandarma, köy korucuları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri katılıyor.

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