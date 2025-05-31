Gaziantep'te Kayıp Otizmli Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde, kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuk için başlatılan arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamalara göre, kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde kaybolan Onur Özdemir'i bulmak amacıyla 969 kişilik dev bir ekip seferber edildi.

Arama çalışmalarında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı farklı birimlerden 643 personel, 45 araç, 8 drone, 2 jandarma asayiş bot timi, 2 Jandarma Arama Kurtarma Timi, 2 Sahil Güvenlik Bot Timi ve 4 iz ve kadavra köpeği yer alıyor. Ayrıca, 1 İHA da arama faaliyetlerine destek veriyor.

AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı su arama personeli ve dalgıçlar, itfaiye ekipleriyle beraber gece görüş dronları ve su altı-görüntüleme cihazlarıyla arama çalışmalarını sürdürüyor.

Özdemir çiftinin 10 yaşındaki otizmli oğulları Onur, 24 Mayıs günü kaybolmuştu. O günden bu yana ilçede birçok ekip, arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları 969 kişilik ekiple sürüyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları 969 kişilik ekiple sürüyor.