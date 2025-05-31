Gaziantep'te Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı

Gaziantep Oğuzeli'nde Korkunç Olay

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, 25 yaşındaki Asiye B.'nin boğularak öldürülmesiyle sonuçlanan olayda, annesi Tülay S. tutuklandı. Aile içindeki bir kavga sonrası meydana geldiği iddia edilen cinayet, Hürriyet Mahallesi'nde yer alan bir evde gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Dün, evinde hareketsiz bulunan Asiye B.'nin durumu üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi. İlgili ihbar sonrası Tülay S., eşi Ümmet S., ve kardeşleri M.S. ile S.S., gözaltına alındı.

Tutuklama ve Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tülay S., ifadesinde kızını aile içi kargaşa sonrası boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Bu nedenle, Tülay S. tutuklanırken, diğer aile üyeleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 25 yaşındaki kadın, evinde boğularak öldürülmüş bulundu.