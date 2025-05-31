DOLAR
39,16 0,36%
EURO
44,47 0,03%
ALTIN
4.152,82 -0,05%
BITCOIN
4.088.684,4 0,22%

Gaziantep'te Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı

Gaziantep Oğuzeli'nde, 3 çocuk annesi genç kadın boğularak öldürüldü. Anne tutuklandı, diğer aile üyeleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 19:22
Gaziantep'te Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı

Gaziantep Oğuzeli'nde Korkunç Olay

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, 25 yaşındaki Asiye B.'nin boğularak öldürülmesiyle sonuçlanan olayda, annesi Tülay S. tutuklandı. Aile içindeki bir kavga sonrası meydana geldiği iddia edilen cinayet, Hürriyet Mahallesi'nde yer alan bir evde gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Dün, evinde hareketsiz bulunan Asiye B.'nin durumu üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi. İlgili ihbar sonrası Tülay S., eşi Ümmet S., ve kardeşleri M.S. ile S.S., gözaltına alındı.

Tutuklama ve Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tülay S., ifadesinde kızını aile içi kargaşa sonrası boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Bu nedenle, Tülay S. tutuklanırken, diğer aile üyeleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 25 yaşındaki kadın, evinde boğularak öldürülmüş bulundu.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 25 yaşındaki kadın, evinde boğularak öldürülmüş bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı
2
Denizli'de Ender Genetik Hastalıkla Mücadele Eden Raziye İçin Balon Bırakıldı
3
Burdur DoğaFest'te Gül Hasadı ve Doğa Okulu Etkinlikleri Gerçekleşti
4
Yalçın'dan Anayasa Çalışmalarına Çağrı: Kılık Kıyafet Özgürlüğü Güvence Altına Alınmalı
5
Manisa'da Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği
6
İzmir Büyükşehir Belediyesi İşçilerinden Şiddetli Grev: Eşit Ücret Talebi
7
Bodrum'da Otomobil ve Servis Minibüsü Çarpıştı: 15 Yaralı

Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Destek: 750 TL - 1250 TL Ödeme

2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!