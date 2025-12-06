Gaziantep'te Masaj Salonuna Operasyon: Şantaj ve Silahla Tehdit — 3 Tutuklama

Gaziantep’te masaj salonunda müşteri ve çalışanları hedef alan şantaj ve silahla tehdide yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı; 3’ü tutuklandı, silah ve dijital materyal ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:43
Gaziantep'te bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda, müşterilerin görüntülerini çekip şantaj ve silahla tehdit ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik önemli bir gelişme yaşandı.

Operasyon Detayları

Olay, Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu ortaya çıktı. Yapılan operasyonda, çalışan kadınları kullanarak taciz iddiasıyla görüntülerini çektikleri müşterilerden şantaj ve silahlı tehditle para aldıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

İncelemede, yakalanan şahısların aynı zamanda çalışan kadınları da taciz ve tehdit ettiği belirlendi. Adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ele Geçirilenler

Yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 1 adet otomatik tüfek, 100 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

