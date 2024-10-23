Gaziantep'te Okul Ders Süreleri Kısaldı

Gaziantep'te Eğitimde Süre Kısaltıldı

Gaziantep Valiliği, öğrenci refahını artırmak amacıyla önemli bir değişikliğe gitti.

Ders Süreleri Düşürüldü

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilk ve ortaokul ders süreleri 40 dakikadan 35 dakikaya indirilirken, anaokulları için bu süre 50 dakikadan 45 dakikaya kısaltıldı.

Gün Işığından Yararlanma Amacı

Bu güncellemenin nedeni, öğrencilerin gün ışığından daha fazla yararlanmasının sağlanması olarak belirtildi. Valilik, ikili eğitim uygulanan anaokulları için özellikle bu değişikliğin önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Valilikten Mesaj

Açıklamada, "Sizler eğitim yuvalarınızda aydınlık yarınlara yürürken bizler gün ışığından daha fazla istifade edin diye bir güncellemeye gidiyoruz. Günü, güneşi yol arkadaşı yapacağız. Okul günlerinde yolunuz ve zihniniz açık olsun, size duyduğumuz sevgi ve güven her daim gönlünüzü doldursun" denildi.