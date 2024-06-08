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Gaziantep'te orman yangını! Köylüler ve ekipler seferber oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı. Ekipler ve çiftçiler yangını söndürmek için seferber oldu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.06.2024 00:43
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 00:43
Gaziantep'te orman yangını! Köylüler ve ekipler seferber oldu

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde Orman Yangını: Müdahale Sürüyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Tarım arazilerinde başlayan anız yangını, gece saatlerinde kontrol edilemeyerek büyüdü.

Yangına Müdahale Sürüyor

Yangını kontrol altına almak amacıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yoğun bir çaba göstererek yangını söndürmek için mücadele ediyor.

Traktör Sahiplerine Çağrı

İslahiye Kaymakamlığı, yangına müdahalede traktörleri olan çiftçilerden destek istedi. Bu çağrı üzerine köylüler, traktörleriyle yangına müdahale ederek ekiplerle birlikte söndürme çalışmalarına katıldı.

Rüzgar Yangını Yayıyor

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, çevredeki ormanlık alanlara ve tarım arazilerine zarar vermeye devam ediyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememişken, ekiplerin müdahalesi ve köylülerin desteğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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