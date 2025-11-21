Gaziantep'te otobüs şoförü direksiyon başında video izlerken görüntülendi

Gaziantep şehir merkezinde, bir hattında çalışan özel bir halk otobüsünde görevli şoförün direksiyon başında cep telefonundan video izlediği anlar, yolculardan biri tarafından kaydedildi.

Görüntüler sosyal medyada tepki topladı

İddiaya göre, şoför aracın hareket halinde olduğu sırada telefonundan video açtı ve zaman zaman yola bakmakta zorlandığı anlar kayıtlara geçti. Yolculardan biri, şoförün dikkatsizliğini fark ederek o anları saniye saniye görüntüledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı ve kullanıcılar tehlikeli davranışa tepki gösterdi. Görüntülerde şoförün, aracın hareket halinde olmasına rağmen telefonundan video izlediği açıkça görülüyor.

