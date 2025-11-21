Gaziantep'te otobüs şoförü direksiyon başında video izlerken görüntülendi

Gaziantep'te bir özel halk otobüsü şoförünün direksiyon başında cep telefonundan video izlemesi, yolcular tarafından kaydedilip sosyal medyada büyük tepki topladı.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:50
Gaziantep şehir merkezinde, bir hattında çalışan özel bir halk otobüsünde görevli şoförün direksiyon başında cep telefonundan video izlediği anlar, yolculardan biri tarafından kaydedildi.

İddiaya göre, şoför aracın hareket halinde olduğu sırada telefonundan video açtı ve zaman zaman yola bakmakta zorlandığı anlar kayıtlara geçti. Yolculardan biri, şoförün dikkatsizliğini fark ederek o anları saniye saniye görüntüledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı ve kullanıcılar tehlikeli davranışa tepki gösterdi. Görüntülerde şoförün, aracın hareket halinde olmasına rağmen telefonundan video izlediği açıkça görülüyor.

