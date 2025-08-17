Gaziantep'te Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 3 Yaralı

Kaza Detayları

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı ve yaralananların durumu ilk belirlemelere göre bildirilirken, yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

