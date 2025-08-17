DOLAR
Gaziantep'te Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 3 Yaralı

Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 19:04
Kaza Detayları

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı ve yaralananların durumu ilk belirlemelere göre bildirilirken, yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

