Gaziantep'te Pikap Uçuruma Devrildi: 3 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'te Feci Kaza: 3 Ölü, 1 Çocuk Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen talihsiz bir kazada, uçuruma devrilen bir pikapta 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ise yaralandı. Olay, Karagöz Yaylası yolunda gerçekleşti.

Pikap Uçuruma Devrildi

Levent İ. yönetimindeki 80 AP 661 plakalı pikap, Yağızlar Mahallesi istikametine seyir halindeyken bir anda uçuruma devrildi. Yaklaşık 40 metrelik uçurumda meydana gelen kazanın ardından, bölgeye gelen ekipler araçta incelemelerde bulundu.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralı Çocuk

Kazada, araç içindeki Müslüm İ. (75), oğlu Levent İ. (45) ve Ayşe İ. (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak araçtan çıkarılan 6 yaşındaki Levent Poyraz İ. ise hayati tehlikesi ile birlikte ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay, yetkililer tarafından soruşturulmakta olup, detaylar ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, uçuruma devrilen pikaptaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, uçuruma devrilen pikaptaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.