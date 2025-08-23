Gaziantep'te Şahinbey'den 10 Bin Aileye 'Kira Öder Gibi' Sosyal Konut

Şahinbey Belediyesi Aile Yılı'nda konut kampanyasını genişletiyor

Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan sosyal konut projesiyle dar gelirli 10 bin aile, kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olacak. Belediye yetkilileri daha önce 5 bin 500 vatandaşın benzer şekilde konut sahibi yapıldığını hatırlattı ve Aile Yılı kapsamında hedefin genişletildiğini bildirdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, herkesin ev sahibi olması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Tahmazoğlu, konut kampanyasıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Eylül ayında gerçekleştireceğimiz kura ile hak sahiplerini belirleyeceğiz. Değerlendirme süreci devam ediyor ve ödeme planını oluşturduk. Özellikle şunu belirtmek istiyorum kredi yok, faiz yok, banka yok, ara ödeme yok. Belediye imkanlarımızla 10 yıl (120 ay) vade imkanı sunuyoruz. Konut maliyetinin yüzde 20'si olan 420 bin lira peşinatı da tek seferde talep etmiyoruz.

Peşinatın tahsilatı konusunda Tahmazoğlu, vatandaşları zorlamamak amacıyla bu tutarın dört eşit taksit halinde alındığını, 105 bin liralık ilk taksidin 2026 Ocak ayında tahsil edileceğini ve diğer taksitlerin ise Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ödeneceğini açıkladı.

Peşinat dışında başka bir ödeme alınmayacağının altını çizen Tahmazoğlu, Evinize yerleşmeden taksit ödemeyeceksiniz. Konutlarımızı 2026 yılının sonunda teslim etmeyi planlıyoruz. Ödemelerinizi ise 2027 yılı Ocak ayı ile başlayacak ve ilk taksit 14 bin lira olup kalan borcunuzu ise her yılın sonunda TÜFE oranında güncelleyeceğiz. Amacımız sizleri yormadan, kira öder gibi kolayca ev sahibi yapmak. Konutlarımız şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Yuvalarınızda huzurunuz ve bereketiniz daim olsun.

Şahinbey Belediyesi'nin sosyal konut kampanyası, düşük gelirli aileler için banka ve faiz yükü olmadan, uzun vadeli ve planlı ödeme seçenekleri sunarak konut erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.