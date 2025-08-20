DOLAR
Gaziantep'te Sahipsiz Hayvanların Sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi'ne Devredildi

Gaziantep'te imzalanan protokolle kent genelindeki sahipsiz hayvanların toplanma, bakım ve beslenme sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi'ne verildi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:53
Gaziantep'te imzalanan protokolle kent genelindeki sahipsiz hayvanların sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi'ne verildi.

Protokolün kapsamı ve koordinasyon

Şehitkamil, Şahinbey, Nizip, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağı, Araban, Yavuzeli ve Karkamış belediyeleri işbirliğinde ve Gaziantep Valiliği koordinasyonunda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, kent genelindeki sahipsiz hayvanların toplanması, beslenmesi, bakım evlerinde barındırılmasına kadar tüm sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi üstlendi.

İlçe belediyelerinin sorumluluk alanındaki sahipsiz, güçten düşmüş veya tehlike arz eden köpek ve kedilerin yakalanması, taşınması, aşılanması, kısırlaştırılması, tedavi ve bakımı ile beslenmesi süreçlerinin tüm sorumluluğu Büyükşehir Belediyesine ait olacak.

Bu işbirliği ile şehir genelinde yetki ve görev çatışmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, protokolün yasal düzenlemeler doğrultusunda şehre önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şunları kaydetti: "Doğa dostu, hayvan dostu bir şehiriz. Her bir canlı bize emanet. Bu protokol, birlikten kuvvet doğar anlayışıyla hayata geçirildi. Şehrimizin sahip olduğu doğal yaşam merkezi Avrupa’nın en iyilerinden biri, yıllardır bu alana yatırım yapıyoruz. İlçe belediyelerimiz de çok büyük destek verdi. Yasal çerçevede bütçeden ayrılacak payla birlikte bu hizmetleri daha güçlü yürüteceğiz."

