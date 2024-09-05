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Gaziantep'te Şiddetli Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, şehirdeki ulaşımı olumsuz etkiledi ve birçok noktada su baskınları yaşandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 20:16
Gaziantep'te Şiddetli Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Gaziantep'te Sağanak Yağışlar Olumsuz Etkiler Yarattı

Gaziantep'te akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağış, kenti olumsuz etkiledi. Başlangıçta hafif bir yağmur şeklinde görülen yağış, kısa sürede şiddetli bir sağanağa dönüştü.

Su Baskınları ve Trafikte Yoğunluk

Özellikle 3. ve 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı kavşaklar ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu. İş saatinin sona ermesiyle birlikte işçilerin çıkış saatine denk gelen bu durum, bölgede yoğunluk meydana getirdi.

Polis ve itfaiye ekipleri, su biriken bölgelerdeki sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirme çabası içinde bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nden Müdahale

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne ait vidanjörler, su baskınlarının yoğun olduğu kavşaklarda acil müdahale ederek suyun tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Trafik polisleri ise yolda kalan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasına yardımcı oldu. Ekiplerin, sağanak yağışın etkilerini azaltmak için çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur...

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur sağanağa dönüştü. 3. ve 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı kavşak ve alt geçitleri su bastı.

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur...

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur sağanağa dönüştü. 3. ve 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı kavşak ve alt geçitleri su bastı.

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur...

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur sağanağa dönüştü. 3. ve 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı kavşak ve alt geçitleri su bastı.

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur...

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur sağanağa dönüştü. 3. ve 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı kavşak ve alt geçitleri su bastı.

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur...

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur sağanağa dönüştü. 3. ve 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı kavşak ve alt geçitleri su bastı.

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur...

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur sağanağa dönüştü. 3. ve 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı kavşak ve alt geçitleri su bastı.

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur...

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur sağanağa dönüştü. 3. ve 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı kavşak ve alt geçitleri su bastı.

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur...

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur sağanağa dönüştü. 3. ve 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı kavşak ve alt geçitleri su bastı.

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur...

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur sağanağa dönüştü. 3. ve 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı kavşak ve alt geçitleri su bastı.

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur...

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur sağanağa dönüştü. 3. ve 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı kavşak ve alt geçitleri su bastı.

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur...

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur sağanağa dönüştü. 3. ve 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı kavşak ve alt geçitleri su bastı.

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