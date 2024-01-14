Gaziantep'te soba faciası: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Gaziantep’te Karbonmonoksit Gazı Nedeniyle Yaşamını Yitiren Çift Toprağa Verildi

Gaziantep’in Araban ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşamını yitiren Mustafa Elmas (85) ve Ayşe Fatma Elmas (83) çifti, cenaze töreninin ardından defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

YAŞLI ÇİFTİN EVİNE GİTTİLER, HAREKETSİZ BULDULAR





Olay, Araban ilçesine bağlı Nurettin Mahallesi’nde dün sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobayı yakıp uyuyan Mustafa Elmas ve Ayşe Fatma Elmas çiftinden uzun süre haber alamayan yakınları, eve giderek kontrol etmek istedi. Eve giren yakınları, yaşlı çifti yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumun jandarma ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti.

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde gerekli çalışmaları yaptı. Mustafa Elmas ve Ayşe Fatma Elmas çiftinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından cenazeler, yakınlarına teslim edildi.

CENAZE TÖRENİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU





Mustafa Elmas ve Ayşe Fatma Elmas çiftinin cenazeleri, bugün Nurettin Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenine, çiftin yakınları, mahalle sakinleri ve ilçe protokolü katıldı. Cenaze namazının ardından Mustafa Elmas ve Ayşe Fatma Elmas çiftinin cenazeleri, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Cenaze töreninde, yaşlı çiftin yakınlarının gözyaşları sel oldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Jandarma ekipleri, yaşlı çiftin ölümüne neden olan sobanın durumunu ve karbonmonoksit gazı seviyesini araştırıyor. Ayrıca, yaşlı çiftin sağlık durumlarına ilişkin de bilgi toplanıyor. Olayla ilgili detaylı raporun hazırlanması bekleniyor.