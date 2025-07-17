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Gaziantep'te Suna Kuşu Yavrularıyla Görüntülendi

Gaziantep Hancağız Barajı'nda türkülere konu olan Suna kuşu yavrularıyla gözlemlendi. Kuş gözlemcileri için bu anlar keyif verici.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 11:18
Gaziantep'te Suna Kuşu Yavrularıyla Görüntülendi

Gaziantep Hancağız Barajı'nda Suna Kuşu Yavrularıyla Görüntülendi

Gaziantep'te, birçok farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Hancağız Barajı'nda, türkülere konu olan Suna (Tadorna tadorna) kuşu yavrularıyla birlikte görüldü. Göz alıcı zarafeti ile öne çıkan Suna, genellikle sulak alanlarda, göl ve baraj kenarlarında yaşamayı tercih ediyor.

Kuş Gözlemcileri İçin Özel Bir An

Türkiye'de hem göç döneminde hem de kuluçka döneminde gözlemlenen Suna kuşu, meraklı kuş gözlemcileri tarafından Hancağız Barajı'nda görüntülendi. Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Yakup Yener, bu yaz mevsiminde Hancağız Barajı'nda kuş gözlemciliği için bereketli bir dönem yaşandığını vurguladı. Yener, Suna kuşunu yavruları ile görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gaziantep’te birçok farklı türlere ev sahipliği yapan Hancağız Barajı’nda nadir türlerden Suna...

Gaziantep’te birçok farklı türlere ev sahipliği yapan Hancağız Barajı’nda nadir türlerden Suna (Tadorna tadorna) kuşu, yavrularıyla birlikte görüntülendi. Türkülere konu olan ve zarafetiyle öne çıkan Suna kuşu, genellikle sulak alanlarda, göl ve baraj kenarlarında yaşıyor.

Gaziantep’te birçok farklı türlere ev sahipliği yapan Hancağız Barajı’nda nadir türlerden Suna...

Gaziantep’te birçok farklı türlere ev sahipliği yapan Hancağız Barajı’nda nadir türlerden Suna (Tadorna tadorna) kuşu, yavrularıyla birlikte görüntülendi. Türkülere konu olan ve zarafetiyle öne çıkan Suna kuşu, genellikle sulak alanlarda, göl ve baraj kenarlarında yaşıyor.

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