Gaziantep'te Takla Atan Araçta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, bir hafif ticari aracın takla atması sonucu sürücü Ali Karayuluk (56) hayatını kaybetti.

Olay, İslahiye-Hassa karayolu üzerindeki Yeşilyurt Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. 31 N 8557 plakalı hafif ticari aracın, bariyerlere çarparak takla atması jandarma ve sağlık ekiplerine hızla ihbar edildi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Karayuluk'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, aracın seyir halindeyken bariyerlere çarptıktan sonra takla attığı anlar yer aldı.

Bu üzücü kaza, trafik güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi ve ilgililerin dikkatini çekti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.