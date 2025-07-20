DOLAR
40,35 0%
EURO
46,92 0%
ALTIN
4.349,52 0%
BITCOIN
4.767.978,67 -0,29%

Gaziantep'te Takla Atan Araçta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep İslahiye'de takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Ali Karayuluk kazada yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 11:00
Gaziantep'te Takla Atan Araçta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, bir hafif ticari aracın takla atması sonucu sürücü Ali Karayuluk (56) hayatını kaybetti.

Olay, İslahiye-Hassa karayolu üzerindeki Yeşilyurt Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. 31 N 8557 plakalı hafif ticari aracın, bariyerlere çarparak takla atması jandarma ve sağlık ekiplerine hızla ihbar edildi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Karayuluk'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, aracın seyir halindeyken bariyerlere çarptıktan sonra takla attığı anlar yer aldı.

Bu üzücü kaza, trafik güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi ve ilgililerin dikkatini çekti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bergen'in 35. Ölüm Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi
2
Stockholm'de İsrail Protestosu: Gazze'deki Saldırılara Tepki
3
Erzurum'da Çobanlar Tarafından Bulunan Ayı Yavrusu Koruma Altına Alındı
4
Prof. Dr. Ahmet Albayrak'ın 'Kayıp Elçi' Esseri, Anvers'te Sergileniyor
5
Gökhan Türkmen, Van Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu
6
Kayseri'de Park Yeri Kavgası Sonrası Camide Bıçaklama Olayı
7
IDEF 2025'te Milli Savunma Alanında Yenilikler

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı