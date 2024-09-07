Gaziantep'te Tarım İşçilerini Taşıyan Pikap Devrildi: 2 Ölü, 21 Yaralı

Gaziantep'te Trajik Kaza

Gaziantep'te, mevsimlik tarım işçilerini taşırken devrilen bir pikap sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı. Olay, Oğuzeli-Karkamış kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi.

Kaza Detayları

Olay, Ahmet Gussen yönetimindeki 27 MC 6480 plakalı pikabın, Ertuğrul Tamer idaresindeki 35 EA 2946 plakalı hafif ticari araca çarpması sonucu gerçekleşti. Kaza ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada toplamda 23 kişi yaralandı ve yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ancak, hastanede müdahaleye rağmen Cevahir El Hamid ve İsmail El İsmail isimli iki yaralı kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavi süreçleri devam ediyor.

Yaralıların Kimlikleri ve Çalışma Durumu

Yaralıların yabancı uyruklu olduğu ve Oğuzeli ilçesindeki tarlalarda çalışıp işlerinin ardından pikapla evlerine döndükleri bildirildi.

Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan pikabın, hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan pikabın, hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan pikabın, hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan pikabın, hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.