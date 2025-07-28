Gaziantep'te Tekstil Fabrikasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'te Tekstil Fabrikasının Depo Bölümünde Yangın Çıktı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Başpınar 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının depo bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Yangın, çalışmalara hızla müdahale eden ekipler sayesinde kontrol altına alındı.

İtfaiye ve Acil Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Yangın çıktığı sırada durumu fark eden fabrika çalışanları, derhal ihbarda bulunarak bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibinin sevk edilmesini sağladılar. Olay yerine gelen ekipler, yangının büyümesini engellemek için hızlı bir şekilde harekete geçti.

Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol alınarak tamamen söndürüldü. Ancak yangın sırasında depo bölümünde önemli bir hasar oluştu.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının ardından soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Yangının nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayın ardından herhangi bir yaralanmanın olmaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, tekstil fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, tekstil fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.