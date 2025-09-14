Gaziantep'te terör propagandası iddiası: 7 zanlı tutuklandı

El Kaide ve DEAŞ propagandasıyla ilgili operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep merkezli operasyonda, El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerinin propagandasını yapmak ve DEAŞ terör örgütüne üye olma suçlamasıyla toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, operasyonu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte belirlenen adreslere düzenledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 2 ruhsatsız av tüfeği, 223 fişek, kılıç ve çok sayıda dijital materyal yer aldı.