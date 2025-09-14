Gaziantep'te terör propagandası iddiası: 7 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te El Kaide ve DEAŞ propagandası iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı; operasyonda silah ve dijital materyal ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 19:39
Gaziantep'te terör propagandası iddiası: 7 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te terör propagandası iddiası: 7 zanlı tutuklandı

El Kaide ve DEAŞ propagandasıyla ilgili operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep merkezli operasyonda, El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerinin propagandasını yapmak ve DEAŞ terör örgütüne üye olma suçlamasıyla toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, operasyonu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte belirlenen adreslere düzenledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 2 ruhsatsız av tüfeği, 223 fişek, kılıç ve çok sayıda dijital materyal yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KGK Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri New York'ta: Şerife Çetin ve Mustafa Bassim ödüllendirildi
2
Hatay Dörtyol'da Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü
3
Nevşehir'de AK Parti'li Gençlerin 'Boş Sıralar' Etkinliği: Gazze'de Ölen Çocuklar Anıldı
4
Samsun Alaçam'da Jandarma 6 Kişiyi İzinsiz Kazıda Suçüstü Yakaladı
5
Türkiye ve Suriye Tarım İşbirliği: 'Niyet Beyanı' İmzalandı
6
Karabük Ovacık'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
Samsun'da 3 Yaşındaki Çocuğun Şüpheli Ölümü

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye