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Gaziantep'te Terör Propagandası Yapan Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan firari hükümlü M.G. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:55
Gaziantep'te Terör Propagandası Yapan Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yürüttüğü tespit edilen firari hükümlü M.G. güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Operasyon Detayları

Gaziantep Valiliği'nden alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. üzerinde operasyon gerçekleştirdi.

Saklandığı Yer Belirlendi

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından M.G., Nurdağı ilçesinde saklandığı adreste düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Hükümlünün bulunduğu evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve yayınlar bulundu.

Cezaevi Süreci

Ele geçirilen materyallerin incelemesi sürerken, M.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar cezaevine gönderildi. Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi devam ediyor.

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