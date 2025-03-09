Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Gaziantep'in Güvenevler Mahallesi'nde trajik bir trafik kazası gerçekleşti. Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Muaid Elhalid (22) idaresindeki 27 MD 4456 plakalı hafif ticari aracın, sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 AHS 596 plakalı otomobiliyle çarpışması sonucu meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Maalesef, kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri Muaid Elhalid'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan diğer üç kişi ise Halid Halid (27), Abubekir Alhalit (37) ve Casim Hammade (23) olarak tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.