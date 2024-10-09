Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Gaziantep'te Trajik Trafik Kazası

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Olay, Yeşilvadi yolunda gerçekleşti.

Olayın Detayları

Muhammet Hanil'in kullandığı 27 MC 4746 plakalı otomobil, bir anlık dikkatsizlik sonucunda refüje çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Kazanın Sonuçları

Sağlık ekipleri, sürücünün kazada hayatını kaybettiğini tespit ederken, araçtaki dört yaralı acil ambulanslarla yakın hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapandı; ancak ekiplerin çalışmaları sonucunda tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı ve gerekli incelemeler devam ediyor.

Gaziantep'te refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı.