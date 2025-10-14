Gaziantep'te Uyuşturucu İmalatı Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 3 zanlı tutuklandı; adreste 18 litre ve 2 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ile yapım malzemeleri ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 15:43
Valilikten yapılan açıklama

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imalatı yapılan adrese operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 18 litre sıvı sentetik uyuşturucu, 2 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

