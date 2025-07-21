Gaziantep'te Yüksekten Düşen İnşaat İşçisi Ağır Yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı devam eden bir inşaattan düşen inşaat işçisi, ağır yaralandı. Olay, Atatürk Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi'nde bulunan 5 katlı inşaatın 3. katında meydana geldi.
İnşaatta çalışan S.K., dengesini kaybederek zemine düştü. Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı devam eden bir inşattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.