Gaziantep'te Zincirleme Trafik Kazasında 9 Yaralı

Gaziantep'te Zincirleme Trafik Kazası

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, zincirleme bir trafik kazası sonucu 9 kişi yaralandı. Olay, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun 30. kilometresinde gerçekleşti.

Kazada, plakaları 16 LSE 22 ve 27 ANZ 341 olan otomobillerin sürücüleri henüz belirlenememiştir. Bu iki araç, çarpışarak sürüklenmiş ve yol kenarında park halinde bulunan 06 DH 3190 ve 34 ND 2283 plakalı otomobillere çarpmıştır.

Kaza sonucu araçlardaki 9 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştır.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.