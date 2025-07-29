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Gaziantep'teki Halı Fabrikasında Yangın Kontrol Altında

Gaziantep Oğuzeli'nde halı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 13:22
Gaziantep'teki Halı Fabrikasında Yangın Kontrol Altında

Gaziantep'te Halı Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunan bir halı fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

23 araç ve 52 personelden oluşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık 4 saatlik bir çalışma sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında fabrikada considerable hasar meydana geldi.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın kontrol altına alındıktan sonra, fabrika alanında soğutma çalışmaları devam etmektedir. Olayın nedeni hakkında incelemeler sürmektedir.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

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