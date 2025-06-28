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Gaziantep'teki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'te çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. 300 hektarlık alan etkilendi.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 20:21
Gaziantep'teki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki orman yangını, yetkililerin yoğun çabalarıyla kısmen kontrol altına alındı. Sakçagözü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangın, hızlı bir şekilde yayıldı.

Yangının ihbar edilmesi üzerine, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale için 4 helikopter, 6 arazöz, 4 su tankı, iş makineleri ile birlikte toplamda 80 personel ile mücadele ediliyor. Ayrıca, itfaiye ekipleri 27 araç ve 45 personelle yangına destek veriyor.

Kaymakamdan Açıklama

Yangınla ilgili basın mensuplarına bilgi veren Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, yangın nedeniyle yaklaşık 300 hektar alanın etkilendiğini belirtti. Yangının etkilediği mahalleler arasında Kartal, İkizkuyu, Keçikuyusu ve Terken yer alıyor. Erciyas, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ifade etti.

Yangına müdahale eden ekiplerin çabası ve koordinasyonu, bölgedeki yangının daha fazla yayılmasını önlemek için büyük önem arz ediyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

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