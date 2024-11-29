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Gaziantep'teki Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'te ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 13:35
Gaziantep'teki Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'te Yangın Faciası

Gaziantep'te, Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise dumandan etkilendi.

Yangın Nedeni Belirsiz

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kurtarma Çabaları Yetersiz Kaldı

Yangın sırasında evde yalnız yaşadığı öğrenilen Nuri Güngör, kurtarma çabasıyla eve giren iki kişinin de dumandan etkilenmesi sonrası ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ancak, Nuri Güngör'ün müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi alındı.

Cenaze İşlemleri Başlatıldı

Güngör'ü kurtarmaya çalışan ve dumandan etkilenen iki kişinin ise ambulans ile hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı bildirildi. Güngör'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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