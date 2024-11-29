Gaziantep'teki Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'te Yangın Faciası

Gaziantep'te, Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise dumandan etkilendi.

Yangın Nedeni Belirsiz

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kurtarma Çabaları Yetersiz Kaldı