Gaziantep'teki Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'te Yangın Faciası
Gaziantep'te, Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise dumandan etkilendi.
Yangın Nedeni Belirsiz
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Kurtarma Çabaları Yetersiz Kaldı
Yangın sırasında evde yalnız yaşadığı öğrenilen Nuri Güngör, kurtarma çabasıyla eve giren iki kişinin de dumandan etkilenmesi sonrası ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ancak, Nuri Güngör'ün müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi alındı. Güngör'ü kurtarmaya çalışan ve dumandan etkilenen iki kişinin ise ambulans ile hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı bildirildi. Güngör'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Cenaze İşlemleri Başlatıldı
Güngör'ü kurtarmaya çalışan ve dumandan etkilenen iki kişinin ise ambulans ile hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı bildirildi. Güngör'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.