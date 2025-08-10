DOLAR
Gaziantep ve Çevre İllerde Kavurucu Sıcaklar Devam Ediyor

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 16:07
Gaziantep ve Çevre İllerde Kavurucu Sıcaklar Devam Ediyor

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkisini sürdürüyor. Gaziantep'te termometreler 40 derecenin üzerinde gösterirken, bu durum günlük hayatı oldukça olumsuz etkiliyor.

Kentin çarşı merkezi, Maarif Kavşağı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı gibi işlek yerlerin, sıcak hava nedeniyle boş kaldığı gözlemlendi. Sıcaktan korunmak isteyen bazı kent sakinleri gölgelik alanlarda vakit geçirirken, bazıları ise çeşmelerden yüzlerini ve başlarını ıslatarak serinlemeye çalıştı. Şahinbey Parkı’ndaki çocuklar ise su fıskiyesinde oynayarak serinlemeyi tercih etti.

Şanlıurfa'da Rekor Sıcaklık

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 51 dereceyi gösterdi. Kavurucu sıcaklar, şehirde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Atatürk Bulvarı'ndaki termometre 51 dereceyi gösterirken, sıcaktan korunmak isteyenler Balıklıgöl Yerleşkesi'nde, yeşil alanlarda ve parklarda serinlemeyi tercih etti. Bazı işletmelerde müşteriler, soğuk buharlı su püskürtme sistemi ile serinliyor.

Sıcak hava nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında belirgin bir sakinlik gözlemlendi.

Malatya ve Kahramanmaraş'ta Sıcak Hava Etkisi

Malatya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Kent merkezinin işlek bölgelerinden İnönü Caddesi'nde yoğunluğun az olduğu görüldü. Sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar, Sümer Park ve diğer yeşil alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Ancak bazı vatandaşlar, sıcaktan korunmak için dışarı çıkmamayı tercih etti.

Kahramanmaraş'ta mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık ve artan nem oranı, vatandaşların parklara, havuzlara ve gölgelik alanlara yönelmelerine neden oldu. Hafta sonunu fırsat bilen bazı kişiler yüksek kesimlerdeki mesire alanlarına gitmeyi tercih etti. Sıcak hava nedeniyle, kentin işlek bulvar ve caddelerinde sakinlik gözlemlendi.

