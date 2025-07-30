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Gaziantep ve Çevresinde Sıcak Hava Etkisini Sürdürüyor

Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkili olan sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 16:23
Gaziantep ve Çevresinde Sıcak Hava Etkisini Sürdürüyor

Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman bölgelerinde sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Gaziantep'te mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezindeki termometreler, 45 dereceyi gösterirken, vatandaşlar serinlemek amacıyla park ve yeşil alanlardaki gölgeliklere yöneliyor. Özellikle kentin işlek cadde ve sokaklarında büyük bir sakinlik gözlemleniyor.

Şanlıurfa'da Sıcaklık Rekorları

Şanlıurfa'da ise sıcaklık mevsim normallerinin çok üzerinde seyrederek 54 dereceye ulaştı. Sıcaktan kaçınmak isteyen bazı vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlar ve parklarda vakit geçiriyor. Ayrıca, ana cadde ve sokaklardaki insan ve araç trafiği oldukça sakin, bazı vatandaşların şapka ve şemsiye kullanarak korunmaya çalıştığı gözlemleniyor.

Adıyaman'da Sıcak Hava ve Günlük Yaşam

Adıyaman'da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde ölçülüyor. Burada da vatandaşlar, serinlemek için parklardaki gölgelik alanlarda zaman geçiriyor. Bunun yanı sıra, çocuklar havuzlarda serinlemeye çalışıyor. İnşaat ustaları ise bunaltıcı sıcak havalara rağmen çalışmalarına devam ediyor.

Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği...

Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte termometre 54 dereceyi gösterdi.

Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği...

Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte termometre 54 dereceyi gösterdi.

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