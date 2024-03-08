Gaziantep ve Malatya’da Aday Bereketi: İstanbul’un Ardından En Çok Aday Bu İllerde!

Seçim Heyecanı Deprem Bölgelerinde de Hissediliyor

6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen bölgelerde, yerel seçimler için adaylar yarışa hazırlanıyor. İstanbul, Gaziantep ve Malatya en çok adayın olduğu şehirler arasında öne çıkıyor.

Adayların Mesleki Çeşitliliği Göze Çarpıyor



Deprem bölgelerindeki adaylar arasında çeşitli meslek gruplarından temsilciler bulunuyor. Avukatlar ve iş insanları en yaygın meslekler arasında yer alıyor.

Büyükşehirlerde Aday Yoğunluğu

İstanbul, 49 adayla en çok adayın yarıştığı büyükşehir olurken, Gaziantep 29 adayla ikinci, Malatya ise 28 adayla üçüncü sırada.





Kadın Adaylar da Sahada

Gaziantep ve Malatya’da, mevcut belediye başkanları da dahil olmak üzere kadın adaylar, seçimlerde başarı elde etmek için çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, seçimlere katılımın yoğun olması bekleniyor.

