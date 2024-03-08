Bist 100
9.140,87 0%
DOLAR
31,97 0,46%
EURO
35,01 -0,05%
ALTIN
2.216,28 0,92%

Gaziantep ve Malatya’da Aday Bereketi: İstanbul’un Ardından En Çok Aday Bu İllerde!

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) listesine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 49 aday yarışırken, Gaziantep ve Malatya’da da aday sayısı dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 08.03.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 13:13
Gaziantep ve Malatya’da Aday Bereketi: İstanbul’un Ardından En Çok Aday Bu İllerde!

Seçim Heyecanı Deprem Bölgelerinde de Hissediliyor

6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen bölgelerde, yerel seçimler için adaylar yarışa hazırlanıyor. İstanbul, Gaziantep ve Malatya en çok adayın olduğu şehirler arasında öne çıkıyor.

Adayların Mesleki Çeşitliliği Göze Çarpıyor

Deprem bölgelerindeki adaylar arasında çeşitli meslek gruplarından temsilciler bulunuyor. Avukatlar ve iş insanları en yaygın meslekler arasında yer alıyor.

Büyükşehirlerde Aday Yoğunluğu

İstanbul, 49 adayla en çok adayın yarıştığı büyükşehir olurken, Gaziantep 29 adayla ikinci, Malatya ise 28 adayla üçüncü sırada.

seçim

Kadın Adaylar da Sahada

Gaziantep ve Malatya’da, mevcut belediye başkanları da dahil olmak üzere kadın adaylar, seçimlerde başarı elde etmek için çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, seçimlere katılımın yoğun olması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

İBB kesenin ağzını açtı! Başvuran dar gelirliye ramazan kolisi yardımı yapılacak!

İBB kesenin ağzını açtı! Başvuran dar gelirliye ramazan kolisi yardımı yapılacak!

Hemen kartlara bakılması gerekiyor! 1.000 TL Ramazan desteği mutfakları şenlendirecek

Hemen kartlara bakılması gerekiyor! 1.000 TL Ramazan desteği mutfakları şenlendirecek

4A-4B-4C'liye 17 Mart müjdesi! 12.500 TL-15.000 TL jesti yapıldı

4A-4B-4C'liye 17 Mart müjdesi! 12.500 TL-15.000 TL jesti yapıldı

Bu pazar son gün! Çarliston biber 17 TL'den, dana kuşbaşı 159, 30'lu yumurta 89 TL' den son stoklar

Bu pazar son gün! Çarliston biber 17 TL'den, dana kuşbaşı 159, 30'lu yumurta 89 TL' den son stoklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aşk ve Nefret: İki Kadın Bir Erkek İçin Birbirine Girdi! Vahşet Dolu Yazışmalar Delil Sayıldı
2
İstanbul için son seçim anketi az önce geldi: Oyu yüzde 46'dan yüzde 40'a kadar düştü!
3
Ankara'da zincirleme kaza: Sağanak yağış nedeniyle 26 araç birbirine girdi
4
AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Kimdir?
5
İstanbul Polisi’nden Dev Uyuşturucu Darbesi: 4 Ton 604 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi!
6
Meral Akşener’den Önemli Açıklamalar: İYİ Parti’nin Gelecek Vaadi
7
Gaziantep ve Malatya’da Aday Bereketi: İstanbul’un Ardından En Çok Aday Bu İllerde!

Geliri bu miktarın altında olana başvuru açık! Bu ay 12.000 TL devlet yardımı yapılacak

60 yaş üstü vatandaşlar derhal başvursun! Belediye 5000 TL maaşa bağlayacak

4A-4B-4C'liye 17 Mart müjdesi! 12.500 TL-15.000 TL jesti yapıldı

Hemen kartlara bakılması gerekiyor! 1.000 TL Ramazan desteği mutfakları şenlendirecek

Nakde sıkışan emekliye 5000 TL'lik can suyu ödemesi! 14 milyon emekli başvurabilecek

Ek zam müjdesi verildi: Günlük maaş 1300 TL'ye yükseldi

Ziraat Bankası az önce SMS ile duyurdu! 100.000 TL'lik ihtiyaç kredisi kapısı açıldı

0-6 yaş arası çocuğu olan anne babaya ulaşım desteği - Yollar bedava olacak

Bu meslekleri yapana erken emeklilik piyangosu vurdu! Anında emekli olacaklar

Asgari ücret zammı yetmedi! 2500 TL yemek parası+ 2 bin TL eğitim ücreti ödenecek

Bu pazar son gün! Çarliston biber 17 TL'den, dana kuşbaşı 159, 30'lu yumurta 89 TL' den son stoklar

İBB kesenin ağzını açtı! Başvuran dar gelirliye ramazan kolisi yardımı yapılacak!