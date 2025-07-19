DOLAR
40,35 -0,01%
EURO
46,92 0%
ALTIN
4.349,52 0,02%
BITCOIN
4.778.587,42 -0,88%

Gaziantepli Özyurtseven Ailesi, LGS ve YKS'de Türkiye Birincisi Çıktı!

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Özyurtseven ailesi, LGS ve YKS'de Türkiye birinciliği başarısı ile sevince boğdu.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 13:08
Gaziantepli Özyurtseven Ailesi, LGS ve YKS'de Türkiye Birincisi Çıktı!

Gaziantepli Özyurtseven Ailesi, Çifte Başarı Elde Etti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Özyurtseven ailesi, çocuklarının eğitim başarıları ile göz doldurdu. Önce Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye birincisi olan Mehmet Kerem Özyurtseven, ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) tam puan alarak ailesine bir başka mutluluk kattı.

Özyurtseven ailesinin büyük oğlu, Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven de bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Bu iki başarı, aileyi hem Nizip’te hem de ülke genelinde gururlandırdı.

Baba Mehmet Kamil Özyurtseven'in Açıklamaları

Çocuklarının başarısından dolayı gururlu olduğunu dile getiren baba, muhasebe ve finansman öğretmeni Mehmet Kamil Özyurtseven, "Bu başarıyı bekliyorduk, oğlumla gurur duyuyoruz. Allah emeklerinin karşılığını verdi. Çocuklarımız okul hayatına başladığından itibaren başarılı olacakları belliydi. Her zaman düzenli ve disiplinli çalıştılar," şeklinde konuştu.

Anne Öznur Özyurtseven: "Gururluyuz"

Anne Öznur Özyurtseven de, çocuklarının düzenli ve planlı çalışmasının sonucunu aldıklarını belirterek, "Güne güzel haberle uyandık. Bekliyorduk ama yine de güzel bir sürpriz oldu. Tüm aile olarak çok mutluyuz," ifadelerini kullandı.

Ahmet Eren Özyurtseven'in Başarı Yolu

Ahmet Eren Özyurtseven, birinci olmanın güzel bir duygu olduğunu ve düzenli çalışmanın kendisine bu başarıyı getirdiğini ifade etti. Ayrıca, "Sosyal medyaya girmemek benim için önemliydi. Arkadaşlarıma da sosyal medyayı bırakmalarını tavsiye ediyorum," dedi.

Hedef Bilgisayar Mühendisliği

Özyurtseven, başarılı bir kariyer için bilgisayar mühendisliği okumayı hedeflediğini belirtirken, LGS birincisi kardeşi Mehmet Kerem Özyurtseven de, "Ağabeyimle gurur duyuyorum, çifte mutluluk yaşıyoruz," diye ekledi.

Ailenin en küçük ferdi 12 yaşındaki Ali Erdem Özyurtseven ise ağabeylerinin izinden gitmeyi hayal ediyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, çocuklarından birisinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında...

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, çocuklarından birisinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye birincisi olduğu öğretmen ailenin diğer çocuğu da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) tam puan alarak ailesine çifte mutluluk yaşattı. İlçede öğretmen olan Mehmet Kamil ve Öznur Özyurtseven çiftinin 3 çocuğundan 14 yaşındaki Mehmet Kerem (sol 2) LGS sınavında tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Ailenin büyük oğlu, Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven (ortada) de bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, çocuklarından birisinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında...

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, çocuklarından birisinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye birincisi olduğu öğretmen ailenin diğer çocuğu da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) tam puan alarak ailesine çifte mutluluk yaşattı. İlçede öğretmen olan Mehmet Kamil ve Öznur Özyurtseven çiftinin 3 çocuğundan 14 yaşındaki Mehmet Kerem (sol 2) LGS sınavında tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Ailenin büyük oğlu, Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven (ortada) de bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

İLGİLİ HABERLER

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek
2
Amasya'da Yangın: 250 Dönüm Tarım Arazisi Zarar Gördü
3
İstanbul'da Uyuşturucu Kullanan Taksi Şoförü Yakalandı
4
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gazze'deki Soykırımla İlgili Önemli Açıklamalarda Bulundu
5
Avcılar'da Makas Atan Sürücüye Rekor Ceza: 11 Bin 253 Lira
6
Bahçelievler'de Polis Kılığına Giren İki Hırsız Tutuklandı
7
Hollanda'nın Park Sonsbeek'i: 126 Yıldır Arnhem'in Yeşil Kalbi

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 Bin Yeni Personel Alımı