Gaziantepli Özyurtseven Ailesi, LGS ve YKS'de Türkiye Birincisi Çıktı!

Gaziantepli Özyurtseven Ailesi, Çifte Başarı Elde Etti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Özyurtseven ailesi, çocuklarının eğitim başarıları ile göz doldurdu. Önce Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye birincisi olan Mehmet Kerem Özyurtseven, ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) tam puan alarak ailesine bir başka mutluluk kattı.

Özyurtseven ailesinin büyük oğlu, Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven de bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Bu iki başarı, aileyi hem Nizip’te hem de ülke genelinde gururlandırdı.

Baba Mehmet Kamil Özyurtseven'in Açıklamaları

Çocuklarının başarısından dolayı gururlu olduğunu dile getiren baba, muhasebe ve finansman öğretmeni Mehmet Kamil Özyurtseven, "Bu başarıyı bekliyorduk, oğlumla gurur duyuyoruz. Allah emeklerinin karşılığını verdi. Çocuklarımız okul hayatına başladığından itibaren başarılı olacakları belliydi. Her zaman düzenli ve disiplinli çalıştılar," şeklinde konuştu.

Anne Öznur Özyurtseven: "Gururluyuz"

Anne Öznur Özyurtseven de, çocuklarının düzenli ve planlı çalışmasının sonucunu aldıklarını belirterek, "Güne güzel haberle uyandık. Bekliyorduk ama yine de güzel bir sürpriz oldu. Tüm aile olarak çok mutluyuz," ifadelerini kullandı.

Ahmet Eren Özyurtseven'in Başarı Yolu

Ahmet Eren Özyurtseven, birinci olmanın güzel bir duygu olduğunu ve düzenli çalışmanın kendisine bu başarıyı getirdiğini ifade etti. Ayrıca, "Sosyal medyaya girmemek benim için önemliydi. Arkadaşlarıma da sosyal medyayı bırakmalarını tavsiye ediyorum," dedi.

Hedef Bilgisayar Mühendisliği

Özyurtseven, başarılı bir kariyer için bilgisayar mühendisliği okumayı hedeflediğini belirtirken, LGS birincisi kardeşi Mehmet Kerem Özyurtseven de, "Ağabeyimle gurur duyuyorum, çifte mutluluk yaşıyoruz," diye ekledi.

Ailenin en küçük ferdi 12 yaşındaki Ali Erdem Özyurtseven ise ağabeylerinin izinden gitmeyi hayal ediyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, çocuklarından birisinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye birincisi olduğu öğretmen ailenin diğer çocuğu da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) tam puan alarak ailesine çifte mutluluk yaşattı. İlçede öğretmen olan Mehmet Kamil ve Öznur Özyurtseven çiftinin 3 çocuğundan 14 yaşındaki Mehmet Kerem (sol 2) LGS sınavında tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Ailenin büyük oğlu, Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven (ortada) de bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, çocuklarından birisinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye birincisi olduğu öğretmen ailenin diğer çocuğu da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) tam puan alarak ailesine çifte mutluluk yaşattı. İlçede öğretmen olan Mehmet Kamil ve Öznur Özyurtseven çiftinin 3 çocuğundan 14 yaşındaki Mehmet Kerem (sol 2) LGS sınavında tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Ailenin büyük oğlu, Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven (ortada) de bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.