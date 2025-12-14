Gaziantepli Usta Mehmet Çakmak 'Yüzüklerin Efendisi' İsim Davasında Middle‑Earth ile Karşı Karşıya

Gaziantepli gümüş yüzük ustası Mehmet Çakmak, Türk Patent Kurumu ve ABD Kaliforniya'daki Uluslararası Ticaret Komisyonu onayıyla aldığı haklar kapsamında kullandığı 'Yüzüklerin Efendisi' ismi nedeniyle uluslararası bir hukuk mücadelesinin odağına yerleşti.

Davanın gerekçesi ve talepler

Middle‑Earth Enterprises LLC, sinema filmi, sahne uyarlamaları, video oyunları ve ticari ürünler dâhil olmak üzere eserlerin dünya çapındaki hak sahibi olarak, tescilli markasının izinsiz kullanıldığı iddiasıyla Çakmak hakkında dava açtı. Davacı şirket, Çakmak'ın 'Yüzüklerin Efendisi' markasını izinsiz tescil ettirip ticari kazanç sağladığını öne sürerek markanın hükümsüzlüğünü ve sicilden silinmesini talep ediyor.

Çakmak'ın tescili ve savunması

Çakmak, 2019'da Türk Patent Kurumu'ndan aldığı tescile dayanarak ismi kullandığını belirtiyor. Ayrıca ABD'deki Uluslararası Ticaret Komisyonu onayıyla söz konusu ismin 35 ticari dalda haklarını kullanma yetkisi verildiğini vurguluyor. Çakmak, ismi Türkiye'de filmden çok daha önce kullanmaya başladığını ve bunu kanıtladığını söylüyor.

İhtarname, dava süreci ve tedbir kararı

Middle‑Earth Enterprises LLC, noter aracılığıyla marka başvurularından feragat edilmesini ve kullanımın durdurulmasını talep eden ihtarname gönderdi. Talebe itiraz eden Çakmak aleyhinde İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın devamında, Çakmak'ın işletmesine ait sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilerek tedbir kararı uygulandı; Çakmak tedbirin kaldırılması için gerekli evrakları İstanbul Sınai Mahkemesi'ne sunduğunu belirtti.

Çakmak'ın açıklamaları ve iddiaları

Çakmak, sürecin uluslararası boyuta taşındığını ve ABD'de bir film şirketinin kendilerine dava açtığını ifade etti. Firma ve patent avukatlarının savunmayı hazırladığını, markayı filmle bağlantılı olarak kullanmadıklarını ve ticari faaliyetlerinin Türk Patent Kurumu'nun tescil sınıfları içinde sürdüğünü söyledi. Çakmak, ismi bırakmayı düşünmediklerini, Gaziantep'te 5 yıldır aynı isimle hizmet verdiklerini ve bu süreçte haklarının korunacağına inandıklarını belirtti.

İşin özü: yüzük yapıyoruz

Çakmak, şirketinin film üretmediğini, Osmanlı'dan gelen eserleri gümüşe işleyerek yüzük ürettiklerini vurgulayarak, "Biz bir film çevirmiyoruz, yüzük yapıyoruz" dedi. Çakmak, marka hakkının kendisine resmi bir karar ile verildiğini ve Gaziantep'teki hizmetlerinin devam edeceğini savunuyor.

