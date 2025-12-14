Gaziantepli Usta 'Yüzüklerin Efendisi' İçin Middle‑Earth ile Mahkemede

Gaziantepli usta Mehmet Çakmak ile Middle‑Earth Enterprises LLC arasında marka savaşı

Gaziantepli gümüş yüzük ustası Mehmet Çakmak, Türk Patent Kurumu ile ABD Kaliforniya'daki Uluslararası Ticaret Komisyonu onayı çerçevesinde elde ettiği haklarla ilgili olarak yapım şirketi Middle‑Earth Enterprises LLC tarafından dava edildi. Çakmak, 2019 yılında aldığı tescille Yüzüklerin Efendisi isminin 35 ticari dallaki kullanım hakkını elde etmişti.

Davacı şirketin iddiaları

Middle‑Earth Enterprises LLC, Çakmak'ın söz konusu markayı izinsiz tescil ettirip ticari kazanç sağladığını iddia ederek tescilin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etti. Yapım şirketi, sinema filmi, sahne uyarlamaları, video oyunları ve ticari ürünler gibi dünya çapındaki hakların kendilerinde olduğunu belirtti ve İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Ustanın savunması ve sürecin seyrine ilişkin açıklamalar

Mehmet Çakmak, ismi Türkiye'de filmden çok daha önce kullanmaya başladığını ve bu kullanımını belgelere dayandırarak kanıtladığını ifade etti. Çakmak, sadece Türk Patent Kurumu'nun verdiği sınıflar kapsamında hizmet verdiğini, filmden veya yapım şirketinden herhangi bir gelir elde etmediklerini belirtti. Usta ayrıca davanın uluslararası bir boyut kazandığını, ABD tarafıyla hukuki sürecin başladığını ve kazanacaklarına inandıklarını söyledi.

İhtarname, tedbir kararı ve sosyal medya erişimi

Yapım şirketi tarafından Çakmak'a noter aracılığıyla marka başvurularından feragat etmesi ve tüm kullanımların durdurulması yönünde ihtarname gönderildi. Çakmak itiraz etti, talebi reddetti ve sonrasında şirket dava açtı. Mahkeme sürecinde Çakmak'ın firma hesaplarına erişim engeli getirildiğini ve bu tedbir kararının kaldırılması için İstanbul Sınai Mahkemesi'ne tüm belgeleri sunduklarını belirtti.

Çakmak'ın iddiası: Yerel bir marka ve hizmet anlayışı

Çakmak savunmasında, kuruluşlarının Gaziantep merkezli bir işletme olduğunu, yaklaşık 5 yıldır aynı isimle hizmet verdiklerini ve yüzük üretimi yaptıklarını vurguladı. Markayı devretmeyi düşünmediklerini, işlerinin film üretimi değil el işçiliği ve satış olduğunu söyledi. Çakmak, Türk Patent Kurumu'ndan alınan belgelerle savunmalarını güçlendirdiklerini ve davanın Gaziantep için de önem taşıdığını ifade etti.

Gelecek süreç

Dava İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi ile bağlantılı olarak sürerken, taraflar delillerini sundu ve uluslararası süreçler devam ediyor. Çakmak, tedbir kaldırıldıktan sonra kullanımlarına devam etmeyi planladıklarını ve ismin kayıtlı olduğunu yineliyor.

