Gaziosmanpaşa 1. Hamsi Festivali'nde Eray Karadeniz'in Gitar Sürprizi

Gaziosmanpaşa 1. Hamsi Festivali'nde Başkan Vekili Eray Karadeniz, Resul Dindar davetiyle sahneye çıkıp gitar çaldı; 10 ton hamsi ve kemençe-horon coşkusu yaşandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:38
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Gaziosmanpaşa 1. Hamsi Festivali, binlerce vatandaşın katılımıyla coşkulu anlara sahne oldu. Etkinliğin en dikkat çekici anı ise Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz'in sahnedeki unutulmaz gitar performansıydı.

Festivalden öne çıkanlar

İki gün süren festivalde soğuk havaya rağmen alanı dolduran Gaziosmanpaşalılar, kemençe, horon ve konserlerle doyasıya eğlendi. Organizasyonda ızgaralarda pişirilen 10 ton hamsi vatandaşlara ikram edilirken, Karadeniz müziğinin sevilen isimleri verdikleri konserlerle etkinliğin coşkusunu artırdı.

Sürpriz düet ve unutulmaz final

Final bölümünde sahne alan sanatçı Resul Dindar'ın daveti üzerine yeniden sahneye çıkan Eray Karadeniz, gitar çalıp Dindar ile düet yaparak meydanı dolduran binlerce vatandaşa sürpriz yaşattı. Karadeniz ve Dindar’ın sahnedeki birlikteliği uzun süre alkışlandı ve festivalin en konuşulan anlarından biri oldu.

Etkinlik, Karadeniz kültürünün güçlü izlerini taşıyan müzik ve halk oyunları eşliğinde Gaziosmanpaşa'da yoğun ilgiyle tamamlandı.

