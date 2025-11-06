Gaziosmanpaşa'da 1 Haftada 2 Ton Atık Toplandı: 40 Ağaç Kurtarıldı

Sıfır Atık Kampanyası kapsamında 23 Nisan Ortaokulu'nda gerçekleştirildi

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sıfır Atık Kampanyası neticesinde 350 öğrenci tarafından bir haftada toplanan 2 ton atık, 40 ağacın hayatını kurtardı. Etkinlik 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne özel gerçekleştirildi ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz öğrencilerle birlikte ağaç dikti.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle Gaziosmanpaşa'da bulunan 23 Nisan Ortaokulu'nda 4'üncü, 5'inci ve 6'ıncı sınıf öğrencileri kampanya kapsamında kağıt, karton ve ambalajlardan oluşan atıkları topladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Emine Erdoğan öncülüğünde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Kampanyası çerçevesinde yapılan bu çalışma ile yıllık 60 bin ağacın hayatının kurtarılması hedefleniyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ilçe genelinde başlattığı Sıfır Atık çalışmaları kapsamında sadece bu yıl bin 500 çevre elçisi yetiştirdi. Yıl boyunca ise 4, 5 ve 6'ncı sınıflarda toplam 20 bin çevre elçisi yetiştirilmesi planlanıyor.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz okul bahçesinde öğrenciler tarafından karşılandı, öğrencilerle selamlaşıp sohbet etti ve Çevre ve Geri Dönüşüm Eğitimi verilen sınıfları ziyaret etti. Öğrencilerin bir hafta içinde topladığı atıklar okul bahçesine getirildi ve Başkan Vekili Karadeniz ile birlikte atıklar geri dönüşüme gönderilmek üzere atık toplama aracına atıldı. Ardından okul bahçesindeki yeşil alana ağaçlar dikildi; Başkan Vekili Karadeniz öğrencilerle birlikte ağaçlara toprak attı ve can suyunu verdi.

Karadeniz etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: Öğrencilerimiz bu hafta 2 ton atık topladı bu da yaklaşık 40 ağacın hayatını kurtarıyor. Biz bu eğitimleri çocuklarla birlikte yol yürüyelim diye veriyoruz. Çünkü çocukların ve gençlerin desteklemediği herhangi bir ideoloji kendisini geleceğe taşıyamıyor. Hem çocuklarımız, hem Gaziosmanpaşa, hem de Türkiye'mizin geleceği için böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Bizim çocuklardan oluşan bin 500 tane çevre elçimiz var. Önce eğitim veriyoruz sonrada çevreye duyarlı olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bu hafta ve bugün toplanan atıkları çocuklarımızla birlikte sıfır atık aracımıza attık. Şuana kadar bin 500 elçi oldu ama eğitimlerimiz devam ediyoruz. Çok kısa zaman içinde 20 bin elçiye ulaşabileceğimizi düşünüyorum

Etkinliğe katılan öğrencilerden Kayra Yeşilırmak doğayı temizlediklerini, ağaç dikimi ve atık toplamadan söz ederek katkıda bulunduğunu belirtti: Bugün doğayı temizleyeceğiz, ağaçlar dikeceğiz, çöpleri topladık. Doğamızı çok güzel temizliyoruz. Bende atık topladım. Karton, pet şişe, kağıt. Herkes okulunda ve evlerinde böyle şeyler yapabilirler. Çünkü doğa nefes ve sağlık yapıyor

Bir diğer öğrenci Muhammet Ali Algül ise etkinlikten duyduğu memnuniyeti aktararak pet şişe ve karton topladığını, yerdeki çöpleri çöpe attığını ve etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi: Çok mutluyum. Bende atık topladım. Karton ve pet şişe topladım. Yerdeki çöpleri çöpe attım. Böyle bir etkinlikte yer aldığım için çok mutluyum

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ SIFIR ATIK KAMPANYASI NETİCESİNDE 350 ÖĞRENCİ TARAFINDAN 1 HAFTADA TOPLANAN 2 TON ATIK 40 AĞACIN HAYATINI KURTARDI. 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ'NE ÖZEL GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ERAY KARADENİZ, ÖĞRENCİ EŞLİĞİNDE AĞAÇ DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.