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Gaziosmanpaşa'da 15 Yaşındaki Çocuğun Cinayeti: 5 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Emniyeti, Gaziosmanpaşa'daki cinayetle ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 00:28
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 00:28
Gaziosmanpaşa'da 15 Yaşındaki Çocuğun Cinayeti: 5 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da Cinayet Soruşturması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa'da 15 yaşındaki bir çocuğun öldürülmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Olay, 21 Eylül günü saat 21.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'deki bir parkta gerçekleşti.

A.D. Hayatını Kaybetti

A.D. adlı genç, parkta M.F.T. (18) ve A.O. (15) ile oturduğu esnada kafalarında kask bulunan iki kişinin gelmesiyle hayatını kaybetti. Söz konusu kişiler A.D.'ye silahla ateş ederek olay yerinden kaçtılar.

Gözaltı ve Ele Geçirilen Silahlar

İstanbul Emniyeti, A.D.'ye saldıran şüphelileri yakalamak için hemen harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda K.C.Ö. (18), F.C.U. (18), Ö.C.U. (20), R.K. (23) ve M.T. (18) gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olarak 2 ruhsatsız tabanca ve 1 motosiklet ele geçirildi.

İntikam Saikiyle İşlenmiş Olabileceği Düşünülüyor

Şüphelilerin, cinayete kurban giden A.D. ile geçmişte kavga ettikleri öğrenildi. Bu durum, cinayetin intikam amaçlı gerçekleşmiş olabileceğini düşündürüyor. Olayla ilgili "kasten öldürme" suçundan yürütülen tahkikatın ise devam ettiği bildirildi.

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