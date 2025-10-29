Gaziosmanpaşa'da Cumhuriyet'in 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Gaziosmanpaşa'da, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen kapsamlı etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler

Belediyenin Kültür ve Sanat Merkezi'nde, öğrencilerin Cumhuriyet bayramı temalı eserlerinden oluşan bir sergi açıldı. Ardından Gaziosmanpaşa Ortaokulu'ndan belediye binasının bahçesine kadar vatandaşların katıldığı bir fener alayı düzenlendi.

Fener alayına Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, MHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Korhan Çalışkan ve Yeniden Refah Partisi Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Ramazan Kaya da katıldı.

Fener alayının ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, belediye binasının bahçesinde kurulan sahnede 29 Ekim özel gösterisi sundu. Belediyenin kurslarında eğitim alan gençlerin kurduğu Grup Tablo ve Grup Frekans konser verdi; Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de gitarıyla eşlik ederek "Deniz Üstü Köpürür" türküsünü seslendirdi.

Konuşmalar

Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, şehit ve gazilerle gurur duyduklarını belirterek Cumhuriyet'i 102. yıla taşıdıklarını ifade etti. Yönden, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sayın Devlet Bahçeli'nin desteğiyle yapılan bir çalışmayla çok güzel günlere gidiyoruz. Buna çok büyük destek istiyoruz. Çünkü bu bizim için çok kıymetli. Eğer kardeşliğimizi daha da pekiştirirsek inanın yaptıklarımız çok daha iyi noktaya gelecek. Bu konuda kıymetli halkımıza tek tek ulaşıp bunları da anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet diledi. Özdemir, Türkiye'nin kuruluşundan itibaren bölge ülkelerine örnek olduğuna vurgu yaparak demokrasi tarihimizde yaşanan kesintilere dikkat çekti ve şunları söyledi: "1960 darbesiyle, 1971 muhtırasıyla, 1980 darbesiyle, 28 Şubatıyla, e-muhtırasıyla ve son olarak da 15 Temmuz hain darbe girişimiyle demokrasimiz kesintiye uğratılmaya çalışılmıştır. Hamdolsun hürriyetine bağlı olan milletimiz her darbe girişimi ve darbeden sonra, hızlı bir şekilde demokrasiye geçişi zorlamış ve ülkemiz yolculuğuna devam etmiştir. Son darbe girişiminden sonra milletimizin güçlü duruşu, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle ülkemiz güçlenerek milletiyle beraber yolculuğuna devam etmiştir."

Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim 2023'te ilan ettiği "Türkiye Yüzyılı" vurgusuna atıfta bulunarak, "KAAN'ıyla, İHA'larıyla, SİHA'larıyla, Çelik Kubbesi'yle, 'Terörsüz Türkiye' mottosu ve inancıyla çocuklarımıza ve gençlerimize daha güvenli bir Türkiye'yi hep birlikte Allah'ın izniyle bırakacağız. Yine güçlü bir ekonomi politikasıyla ilk olarak 25 bin dolarlık gayrisafi milli hasıla hedefimizle, müreffeh bir Türkiye hedefine hep birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ise Cumhuriyet'in binlerce yıllık devlet geleneğinin en kudretli ve en kalıcı eseri olduğunu belirterek, "Malazgirt'ten, Selçuklu ve Osmanlı'ya nihayet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet'e uzanan yol, azim ve fedakarlıklarla yazılmıştır." dedi. Karadeniz, Türkiye'yi muasır medeniyetlerin üzerine taşıyacak bir yolculuğun eşiğinde olduklarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde atılan adımların bu hedefe katkı sunduğunu ifade etti.

Etkinlikler, vatandaşların yoğun ilgisiyle tamamlanırken, sergiden konserlere, fener alayından özel gösterilere kadar gün boyunca sürdürülen kutlamalar günün anlam ve önemini pekiştirdi.

