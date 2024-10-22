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Gaziosmanpaşa'da Fabrika Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Gaziosmanpaşa'daki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; herhangi bir yaralı ya da can kaybı yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:49
Gaziosmanpaşa'da Fabrika Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Gaziosmanpaşa'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Karayolları Mahallesi 648. Sokak'ta yer alan bir fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Yangın Hızla Büyüdü

Fabrika depo alanında başlayan yangın, kısa sürede bitişiğindeki ayakkabı deposuna sıçradı. Yangın nedeniyle bölgeden yoğun duman yükselirken, çevredeki halk kısa süre içinde alarm durumuna geçti.

Olay Yeri ve Müdahale

Olay yerine Gaziosmanpaşa, Bakırköy ve Kadıköy itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) de destek için regionda yer aldı. Ekipler, yaklaşık bir saat süren gayretleriyle yangını kontrol altına almayı başardı.

İncelemelerde Bulunan Kaymakam

Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yönden, yapmış olduğu açıklamada, yangının kontrol altına alındığını, olayda yaralı veya can kaybının olmadığını kaydetti.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Yangın anında o bölgede bulunan Resul Ünal, çay molasına çıktıkları esnada bir arkadaşının uyarısıyla durumu öğrendiklerini belirtti. Ünal, "Ozon tüplerini hızlıca almayı başardık. Polis ve itfaiye ekipleri bizleri bölgeden uzaklaştırdı. Patlama tehlikesi nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini söylediler. Her durumda yakındaki halı sahada bazı malzemeler ve ayakkabıların yangında yandığını gördük," dedi.

Bölgedeki soğutma ve duman tahliye çalışmaları devam ederken, bir araçta hafif hasar meydana geldi.

Gaziosmanpaşa'da bir fabrikanın deposunda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangın...

Gaziosmanpaşa'da bir fabrikanın deposunda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gaziosmanpaşa'da bir fabrikanın deposunda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangın...

Gaziosmanpaşa'da bir fabrikanın deposunda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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