Gaziosmanpaşa'dan 2,5 Milyon TL Nakdi Spor Desteği

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede sporu güçlendirmek ve sporcuları yeni başarılara teşvik etmek amacıyla önemli bir destek paketini hayata geçirdi. Belediye, 21 futbol takımı ile 17 ferdi spor kulübüne toplam 2 buçuk milyon lira tutarında nakdi yardım yaptı.

Tören ve açıklamalar

Nakdi destek töreni Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerinin yöneticileri, antrenörleri ve sporcular katıldı. Başkan Vekili Karadeniz, kulüplere hazırlanan temsili çekleri takdim etti.

Sporun gelişimi ve geleceği adına attığımız bir adımın daha gururunu hep birlikte yaşıyoruz. İlçemizde 21 futbol takımı ve 17 ferdi spor kulübüne, toplamda 2 buçuk milyon lira tutarındaki nakdi desteği hayata geçirmiş oluyoruz, dedi.

Küçükköy Stadı, Gençlik Merkezi ve Spor Vadisi Projesi

Gaziosmanpaşa'yı genç nüfusuyla birlikte bir spor ilçesi haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Karadeniz, projeler için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ayrılan kaynağı da paylaştı. Karadeniz, Gençlik ve Spor Bakanlığı’mız bizlere 500 Milyon liralık bir bütçe verdi. Biz bu bütçeyle bir gençlik merkezi, bir stadyum ve bir de spor vadisi projesi hazırladık. Önümüzdeki günlerde Sayın Bakanımızla stadyumu yerinde ziyaret edeceğiz, sonrasında da hızlıca inşa çalışmalarına başlayacağız ifadelerini kullandı.

Karadeniz, Spor Vadisi Projesi kapsamında büyük bir şehir parkı oluşturulacağını; projede 2 futbol sahası, 2 basketbol sahası, 2 tenis kortu, kadınlara özel bir spor kompleksi, bir sosyal tesis ve tam donanımlı bir gençlik merkezinin yer alacağını belirtti.

Destek vurgusu

Son 20 yılda spora yapılan yatırımlara dikkati çeken Başkan Vekili Karadeniz, ülke yönetiminin spora verdiği desteğin önemine değindi: Tüm branşlarda spora hizmet eden, yatırım yapan bir iktidarımızın olması bizim şansımız. Karadeniz, görevleri süresince spor kulüplerine desteği sürdürme taahhüdünde bulundu.

