NSosyal 1,7 Milyon Kullanıcıyı Aştı: TEKNOFEST'ten Milli Yazılımla Yeni Dönem

NSosyal, TEKNOFEST girişimcilerinin sıfırdan kodladığı milli yazılımla 1,7 milyon kullanıcıyı aştı; veriler yerel sunucularda saklanıyor, etik yapay zekâ ile güvenlik güçlendirildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:39
NSosyal 1,7 Milyon Kullanıcıyı Aştı: TEKNOFEST'ten Milli Yazılımla Yeni Dönem

NSosyal 1,7 milyon kullanıcıyla yerli sosyal medya iddiasını güçlendiriyor

NSosyal, kapsamlı bir teknolojik dönüşümün ardından kısa sürede 1,7 milyon kullanıcıyı aşarak Türkiye’nin yeni nesil sosyal medya platformları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Platform, TEKNOFEST girişimcilerinin sıfırdan kodladığı milli yazılım, yenilenen arayüzü ve hikaye modu gibi güncellemelerle kullanıcı deneyimini yeniden tanımladı.

Sıfırdan kodlanan milli yazılım

Kuruluş aşamasında kullanılan eski açık kaynaklı altyapı tamamen bırakıldı. Platformun tüm katmanları, TEKNOFEST girişimcileri tarafından uçtan uca sıfırdan kodlanan özgün ve milli yazılımla inşa edildi. Bu hamle, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu sosyal medya alanına taşıyarak yerli teknoloji kapasitesini öne çıkardı.

Tüm veriler yerel sunucularda

NSosyal, dijital egemenlik hedefi doğrultusunda tüm kullanıcı verilerini Türkiye sınırları içinde bulunan sunucularda tutuyor. Bu yaklaşım, verilerin yurt dışına çıkışını engellerken siber güvenlik standartlarını yükseltiyor ve platformu modüler, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı bir altyapıya kavuşturuyor.

Kullanıcı odaklı, samimi iletişim deneyimi

Platform, küresel mecraların sıkça kullandığı manipülatif tutundurma yöntemlerine başvurmuyor. NSosyal, kullanıcı alışkanlıklarını ticari veri hâline getirmemeyi ve insan odaklı, yüz yüze samimiyetinde temiz bir iletişim alanı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca önceki sürümlerde beğeni toplayan medya modu da güncellemeyle tamamen yenilendi.

Manipülasyonsuz akış ve şeffaf algoritma

Platformda kullanıcıyı manipüle etmeyen, şeffaf akış algoritmaları kullanılıyor. Kişisel verilerin gizliliğine odaklanan altyapı, reklam odaklı profilleme yerine gerçek etkileşimi ön plana çıkarıyor. NSosyal ayrıca veri politikalarında denetlenebilirlik ve şeffaflık ilkesini uyguluyor.

Etik yapay zekâ ile moderasyon

NSosyal’in teknik mimarisinde yer alan yapay zekâ, moderasyon süreçlerini hızlandıran işlevsel bir çözüm olarak konumlandırıldı. Etik yapay zekâ modeli sayesinde spam, bot hesaplar ve manipülasyon girişimleri en aza indiriliyor; sistem mobil ve web platformlarında performans odaklı çalışıyor.

Hızlı büyüme ve T3AI desteği

Yenilenen yüzü ve milli yazılımıyla kullanıcılarla buluşan NSosyal, kısa sürede 1,7 milyon kullanıcıyı geçti. Platform bünyesindeki ve "ahlaklı yapay zekâ" olarak anılan T3AI botu da kullanıcılara hizmet vermeye devam ediyor.

