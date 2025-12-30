Kayseri Büyükşehir: Teknik Bakım Onarım ile 2025'te 300 Milyon TL Tasarruf

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı'na bağlı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca yürüttüğü kapsamlı bakım, onarım ve yapım çalışmalarıyla belediye bütçesine 300 milyon TL'nin üzerinde katkı sağladı.

Kesintisiz ve sürdürülebilir hizmet sağlandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç talimatları doğrultusunda çalışan ekipler, belediyeye ait tüm daire başkanlıkları ve bağlı şirket binalarında ısıtma-soğutma sistemleri, jeneratör bakımları, elektrik arıza ve bakım işleri ile sıhhi tesisat onarımlarını titizlikle gerçekleştirdi. Ayrıca binalarda boya, alçı-sıva, fayans, çatı tadilatı, mobilya ve laminant parke işleri ile her türlü kaynak imalatı yapıldı.

Geniş kapsamlı teknik müdahaleler

Elektrik, su ve doğalgaz abonelik işlemleri ve doğalgaz dönüşüm süreçleri teknik birim sorumluluğunda yürütüldü. Sosyal yaşam merkezlerindeki tesis ve havuzların bakım-onarım çalışmaları, havuz operatörlüğü ve kimyasal takip işlemleri düzenli şekilde uygulandı.

Personel yapılanmasında sosyal yaşam merkezlerinde görev yapan 15 havuz operatörü ile 85 teknik personel bulunuyor. Ekipler, gelen taleplere https://portal.kayseri.bel.tr/ üzerinden iletilen bildirimlere SMS yoluyla yönlendirilerek hızlı müdahaleler yaptı. Portal üzerinden oluşturulan stok takip programı ile anlık depo durumu ve malzeme kullanım yerleri kayıt altına alındı.

Çalışma alanları genişletilerek Kayseri Kalesi, Hunat ve Düvenönü Surları, Saat Kulesi, medreseler ve Kayseri Mahallesi başta olmak üzere tarihi yapılar ve ören yerlerinde elektrik arıza, aydınlatma tamir, bakım ve onarım işleri yürütüldü. Cumhuriyet Meydanı ve tören alanı, Zeynel Abidin Türbesi, Hunat Bölgesi, Kadınlar Çarşısı ile 27 Mayıs bölgesinde de elektrik ve aydınlatma çalışmaları tamamlandı. Şehir genelindeki 28 araç alt geçit ve Nalçik Bulvarı üzerindeki 4 yaya üst geçidinin elektrik arıza ve aydınlatma bakım-onarım işleri gerçekleştirildi.

Tasarruf, üretim ve hızlı müdahale verileri

Periyodik bakım çalışmaları kapsamında 446 noktada 680 adet klima ve 163 noktada 334 adet ısıtıcı bakım-onarımları yapıldı. 76 adet jeneratörin bakım-onarım ve ikmali sağlanırken, 8 adet yapım işi tamamlandı. Sarız, Pınarbaşı, Palas ve Akkışla ilçelerindeki tesislerin doğalgaz dönüşümleri gerçekleştirildi.

Yıl içinde 6 bin m2 laminant parke, 15 bin m2 duvar seramiği ve 8 bin 500 m2 taban seramiği uygulaması yapıldı. 67 bin m2 iç mekân ve 35 bin m2 dış mekân boyama işleri tamamlandı, 10 bin m2 çatı membran kaplaması gerçekleştirildi. Ayrıca 2 bin 500 adet LED armatür değişimi ile 195 adet LED direk sokak aydınlatma armatürünün imalat ve montajı yapıldı.

Havuz suyu dezenfeksiyon kimyasallarında uygulanan yeni yöntemlerle toplam yüzde 50 tasarruf elde edildi. 1 Ocak 2025 ile 22 Aralık 2025 tarihleri arasında portal üzerinden gelen 4 bin 914 adet talep karşılanarak belediye birimlerinin hizmet kalitesi aksatılmadan hızlı müdahaleler sağlandı.

2025 yılı boyunca yürütülen tüm bakım-onarım ve yapım işleri için toplam 38 milyon 285 bin 181 TL harcama yapılırken, gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde belediye bütçesine 300 milyon TL'nin üzerinde katkı sağlandı. Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, planlı ve sistemli çalışmalarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet gücünü artırmayı sürdürdü.

