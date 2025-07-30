Gaziosmanpaşa'ya 500 Milyon Lira Spor Yatırımı

Gaziosmanpaşa'ya, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gaziosmanpaşa Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde 500 milyon liralık spor yatırımı yapılacağı açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ettiği belirtildi. Ziyaret sırasında, imzalanan protokolün detayları değerlendirildi.

Protokol kapsamında gerçekleştirilecek projeler arasında Küçükköy Stadı'nın yenilenmesi, Spor Vadisi Projesi'nin tamamlanması, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ne yönelik gençlik yatırımları ve amatör spor kulüplerine desteklerin artırılması yer alıyor. Ayrıca, Espor Merkezi ile dijital spor alanlarına öncülük edeceği planlanıyor.

Yatırımların tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa'nın, spor altyapısı bakımından İstanbul'un öne çıkan ilçelerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.

Açıklamalarında Karadeniz, "Spor sahalarımızın yenilenmesi, gençlik projeleri ve spor kulüplerinin desteklenmesi gibi başlıkları içeren bu yatırımlar, özellikle gençlerimiz için büyük bir kazanım olacak" dedi. Karadeniz, destekleri nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Bakan Süleyman Soylu'ya tüm Gaziosmanpaşa halkı adına teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gaziosmanpaşa Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında ilçeye 500 milyon liralık spor yatırımı kazandırılacak. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Ziyarette, Bakanlık ile Belediye arasında imzalanan protokol değerlendirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gaziosmanpaşa Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında ilçeye 500 milyon liralık spor yatırımı kazandırılacak. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Ziyarette, Bakanlık ile Belediye arasında imzalanan protokol değerlendirildi.