DOLAR
40,58 -0,01%
EURO
46,43 1,05%
ALTIN
4.280,08 1,32%
BITCOIN
4.710.805,11 0,97%

Gaziosmanpaşa'ya 500 Milyon Lira Spor Yatırımı

Gaziosmanpaşa'ya, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokolle 500 milyon lira spor yatırımı yapılacak. Projeler spor altyapısını güçlendirecek.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 21:32
Gaziosmanpaşa'ya 500 Milyon Lira Spor Yatırımı

Gaziosmanpaşa'ya, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gaziosmanpaşa Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde 500 milyon liralık spor yatırımı yapılacağı açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ettiği belirtildi. Ziyaret sırasında, imzalanan protokolün detayları değerlendirildi.

Protokol kapsamında gerçekleştirilecek projeler arasında Küçükköy Stadı'nın yenilenmesi, Spor Vadisi Projesi'nin tamamlanması, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ne yönelik gençlik yatırımları ve amatör spor kulüplerine desteklerin artırılması yer alıyor. Ayrıca, Espor Merkezi ile dijital spor alanlarına öncülük edeceği planlanıyor.

Yatırımların tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa'nın, spor altyapısı bakımından İstanbul'un öne çıkan ilçelerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.

Açıklamalarında Karadeniz, "Spor sahalarımızın yenilenmesi, gençlik projeleri ve spor kulüplerinin desteklenmesi gibi başlıkları içeren bu yatırımlar, özellikle gençlerimiz için büyük bir kazanım olacak" dedi. Karadeniz, destekleri nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Bakan Süleyman Soylu'ya tüm Gaziosmanpaşa halkı adına teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gaziosmanpaşa Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında...

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gaziosmanpaşa Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında ilçeye 500 milyon liralık spor yatırımı kazandırılacak. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Ziyarette, Bakanlık ile Belediye arasında imzalanan protokol değerlendirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gaziosmanpaşa Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında...

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gaziosmanpaşa Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında ilçeye 500 milyon liralık spor yatırımı kazandırılacak. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Ziyarette, Bakanlık ile Belediye arasında imzalanan protokol değerlendirildi.

İLGİLİ HABERLER

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak’ta Kaçakçılık Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı
2
Fatih Erbakan Tekirdağ'da Yeniden Refah Partisi Kongresine Katıldı
3
Şanlıurfa'da Hastanede Bıçaklı Saldırı: Başhekim Yardımcısı ve Güvenlik Görevlisi Yaralı
4
Mersin'de Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu
5
İzmir'de Eskişehir Orman Yangını Şehitleri Anıldı
6
Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor
7
Sinop'ta Ani Deniz Soğuması Balıkları Kıyıya Vurdu

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!