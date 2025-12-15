DOLAR
Gazipaşa'da 7 Metrelik Duvardan Düşen Çiftçi Yaralandı

Gazipaşa Korubaşı'nda serası yanındaki 7 metrelik duvardan düşen Mehmet Emin Ş., ayağı kırılarak mahsur kaldı; itfaiye kurtardı, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 18:46
Olayın Detayları

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, Korubaşı Mahallesi Sarı Ağaç mevkiinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, bölge halkının çiftçilik yaptığı öğrenilen Mehmet Emin Ş., serasının yanındaki yaklaşık 7 metrelik duvardan düşerek yaralandı. Düşmenin etkisiyle ayağı kırılan çiftçi bulunduğu yerde mahsur kaldı.

Kurtarma ve Tedavi

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla düştüğü yerden kurtarılan yaralı, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

